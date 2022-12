Zeven nieuwe voertuigen voor dierenhulporganisaties

ARKEL • Op het gezellige station van Arkel werden woensdag 14 december maar liefst vier auto’s, een bakfiets en twee uitlaatfietsen uitgereikt aan dierenhulporganisaties in Nederland.

Met deze zeven nieuwe voertuigen heeft DierenLot al 250 hulpvoertuigen in bruikleen kunnen geven. Het grootste deel van de voertuigen zijn ambulances die DierenLot vanaf 2008 in bruikleen geeft.

In totaal rijden er zo’n 180 DierenLot dierenambulances in Nederland. In 2008 werd de eerste DierenLot dierenambulance uitgereikt. Op dit moment zijn er drie verschillende formaten beschikbaar die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Veel dierenasielen die niet voor noodhulp rijden, kunnen vaak met een kleinere auto prima hun werk doen. Dit scheelt flink in de aanschafkosten maar ook in de brandstofkosten.

Voor in de stad of voor dierenvoedselbanken zijn daarnaast bakfietsen een uitkomst. Hiermee kun je bijvoorbeeld eenvoudig honden die niet al wat ouder zijn en niet meer hele stukken kunnen lopen vervoeren om toch in een buitengebied te wandelen. Of bijvoorbeeld voer langsbrengen bij mensen die het minder goed hebben kan ook uitstekend met een bakfiets. Alle DierenLot bakfietsen zijn elektrisch.

Dierenambulance Louterbloemen, Dierenasiel de Wissel, Dierenambulance Westerkwartier en Dierenambulance De Wijs namen een spiksplinternieuwe ambulance in ontvangst. De bakfiets en de beide uitlaatfietsen gingen naar dierenasiel Gorinchem.