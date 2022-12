Officiële start voor bouw 22 energiezuinige woningen in Ameide

21 minuten geleden

Algemeen 89 keer gelezen

AMEIDE • Aan de Meidoornlaan in Ameide verrijzen 22 duurzame nul-op-de-meterwoningen voor starters, gezinnen en senioren. Op woensdag 14 december verrichtte wethouder Teus Meijdam van de gemeente Vijfheerenlanden samen met de kopers de officiële starthandeling voor de bouw.

Het plan telt onder meer acht beneden- en bovenwoningen voor starters. Al deze woningen in Tuinhof Ameide zijn toegewezen aan starters uit de gemeente Vijfheerenlanden. Van de vier levensloopgeschikte woningen zijn er drie verkocht aan Ameidenaren. Ook voor de royale rijwoningen hebben zich inmiddels de eerste kopers gemeld. Naar verwachting ontvangen alle kopers al in de zomer van 2023 de sleutels van hun nieuwe duurzame nul-op-de-meterwoning.

In aanwezigheid van toekomstige bewoners plaatste wethouder Meijdam woensdag een duurzame ClickBrick-baksteen. Met dit circulaire bouwsysteem voor het droog stapelen van bakstenen worden de woningen gebouwd. Specie of lijm zijn bij de montage nauwelijks nog nodig. Met ClickBrick is het mogelijk om de gevel in de toekomst te demonteren en elders een tweede leven te geven.

Plan Tuinhof Ameide is ontworpen door Hans Been Architecten BNA en buiten 5. Reuvers Bouw draagt zorg voor de realisatie in samenwerking met infra 20 en van Harten. Het betreft een ontwikkeling van KRKTR Reuvers Ontwikkeling BV wat een samenwerking is van Reuvers Ontwikkeling & Bouw, KRKTR Projectontwikkeling en Divapro.