De kenmerken van tarwezetmeel

di 13 dec 2022, 08:59

Tarwezetmeel is een bijproduct van tarwe en is erg geschikt voor veevoer. Het is erg rijk in zetmeel en ook in energie. Het product is geschikt voor varkens en insecten en is een goede toevoeging voor het vaste rantsoen van je vee.

Naast zetmeel en energie bestaat de stof ook uit eiwitten en natuurlijk veel gluten. In dit artikel leggen we uit wat de voordelen zijn van tarwezetmeel als veevoer en hoe je het kan opbergen en vervoeren.

Alles over tarwezetmeel

Bij het winnen van zetmeel uit tarwe ontstaan enkele waardevolle producten die veel worden gebruikt voor de veehouderij. Een van deze stoffen is Tarpro, ofwel vloeibare tarwezetmeel. Dit zetmeel komt vrij tijdens het processen van de ruwe korrels tarwe. Tarpro wordt ingedikt en aangezuurd om het volledig bruikbaar te maken voor veevoer nadat het wordt geproduceerd als bijproduct van het vermalen en zeven van de tarwekorrels. Dit tarwezetmeel is dus lichtelijk vloeibaar en werkt perfect als toevoeging op het normale dieet van het vee.

Hoe kan tarwezetmeel het beste worden toegevoegd aan de normale maaltijd? Voor gespeende biggen tot 25 kg raden wij aan om max 10% als deel van het totale rantsoen. Voor vleesvarkens is dit maximaal 15% als de varkens tussen de 25 kg en 50 kg wegen. Voor vleesvarkens boven de 50 kg mag dit maximaal 20% zijn. Dit geldt ook voor zeugen. Dit percentage is dus een aandeel van het totale rantsoen in een uitgebalanceerd rantsoen. Je kan het toevoegen aan het normale rantsoen van je vee.

Wanneer je tarwezetmeel besteld wordt dit vaak vloeibaar met een tankwagen bezorgd. De stof kan als beste worden opgeslagen in een bunker of silo die zuurbestendig is. Als je de stof lang wilt houden moet deze regelmatig geroerd worden. De silo of bunker moet dus een roerwerk hebben. De stof is 3 maanden houdbaar mits de silo of bunker regelmatig wordt gereinigd. Het roeren zorgt ervoor dat de stof niet uitzakt en goed te gebruiken blijft. Op deze manier kan je zo effectief mogelijk het tarwezetweel opslaan en toe blijven voegen aan het eten van je vee. Meer weten? Vind hier alles over tarwezetmeel .

Waar bestaat tarwezetmeel uit?

De stof is rijk aan zetmeel en bevat ook eiwitten, vetten en mineralen zoals Calcium, Natrium, Chloor, Kalium en Fosfor. Het product voldoet ook volledig aan de geldende wet- en regelgeving omtrent veevoer en wordt gecontroleerd op pesticiden en herbiciden volgens de geldende GMP+ FSA-normen. Het product is non-GMO en 100% veilig om te eten voor je vee wanneer je het bestelt op de website Looop.