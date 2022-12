ingezonden mededeling

Het behandelen van gistpuistjes

di 13 dec 2022, 08:56

Als je een vette huid hebt die gevoelig is voor acne, dan heb je meer kans op puistjes veroorzaakt door gist. Deze puistjes worden ook wel pityrosporum folliculitis of malassezia folliculitis genoemd. Gist gedijt op vocht, warmte en olie. Daarom ontstaat het vaak in de haarzakjes van mensen met een vette huid.

In de meeste gevallen veroorzaakt gist geen problemen en gaat het na een paar weken vanzelf over. Maar bij sommige mensen leidt de aanwezigheid van deze schimmel tot pijnlijke puistjes die littekens kunnen achterlaten als ze niet in een vroeg stadium worden behandeld. Gistpuistjes veroorzaakt door gist komen minder vaak voor dan acnepuistjes veroorzaakt door de bacterie p. acnes . Lees verder om meer te leren over verschillende soorten gistdermatitis en hun huismiddeltjes voor snel herstel van deze puistjes veroorzaakt door gisten.

Vette huid en puistjes veroorzaakt door gist

Mensen met een vette huid zijn vatbaarder voor puistjes. Een vette huid creëert een omgeving die bevorderlijk is voor de groei van bacteriën en gist. Acnebacteriën en gist veroorzaken vaak puistjes in het gezicht en in de hals. Het gezicht is vetter dan de rest van het lichaam. Het is dus vatbaarder voor puistjes. Vrouwen krijgen vaker puistjes in hun gezicht dan mannen. Dat komt omdat de gezichtshuid van vrouwen meer olie produceert dan die van mannen. Een vette huid, gebrek aan slaap, gebruik van alcohol, cafeïne, sigaretten en drugs zoals steroïden kunnen puistjes veroorzaken. Sommige mensen hebben meer kans op puistjes dan anderen. Dit kan komen door hun genen. Een vette huid heeft meer kans op puistjes dan een droge huid. Maar bijna iedereen krijgt wel eens puistjes.

Wat zijn de symptomen van schimmeldermatitis?

Gistdermatitis is een soort dermatitis of huidinfectie die wordt veroorzaakt door de schimmel pityrosporum of malassezia. Het staat ook bekend als pityriasis folliculitis, tinea barbae of kappersjeuk. Deze huidinfectie wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd als acne. Daarom kun je het beste een dermatoloog bezoeken om de oorzaak van jouw puistjes vast te stellen. Dit zijn enkele symptomen van schimmeldermatitis: