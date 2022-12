‘Spin the bottle’ van Stichting Tim uit Arkel gaat richting première

do 8 dec 2022, 14:17

ARKEL • Anita en Geert Reynders uit Arkel lanceren een animatiefilmpje om kinderen te blijven waarschuwen voor de gevaren van de uitdagingen op social media.

Afgelopen voorjaar was het vijf jaar geleden dat Tim Reynders overleed. Zijn ouders troffen de toen zestienjarige scholier dood aan op de overloop van hun woning in Arkel. Anita en Geert Reynders zochten na de eerste rouwverwerking direct de publiciteit op. En dat doen ze nog steeds. Op 7 februari gaat de animatiefilm ‘Spin the bottle’ in première.

“Die dag staat wereldwijd bekend als Safer Internet Day, waaraan de Europese Unie in Brussel ook veel aandacht besteed. Daar willen we op meeliften”, begint Geert het vraaggesprek. “Het is en blijft nodig om pubers te waarschuwen voor de gevaren van de vele spelletjes op social media”, vult zijn vrouw aan.

Bureau Jeugd en Media

Het idee om een filmpje te maken is er al lang. “Na het overlijden van Tim kregen we contact met filmproducent Sara van Oostrum en Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media. Met haar collega’s maakt zij lesmateriaal voor scholen en kwamen we op het idee om kinderen te waarschuwen voor de gevaarlijke uitdagingen en voorbeelden op Tik Tok, Instagram of waar dan ook.”

Het echtpaar zucht diep. “We kunnen af en toe nog steeds niet bevatten wat er met onze Tim en ons gezin is gebeurd. Elke dag denken we aan hem, soms is het extra zwaar. Zeker als er weer een jongen of meisje is overleden door een choking game of ander uitdagend spelletje. We worden ook nog regelmatig gebeld om ons verhaal nog een keer te vertellen in praatprogramma’s. Zo waren we onlangs nog te gast bij omroep Human voor de uitzending De Publieke Tribune. Geert en onze dochter Anna deden het woord, ik sloeg tijdens de uitzending helemaal dicht”, herinnert Anita zich nog goed. “Over Tim praten kost mij nog steeds heel veel moeite, vertellen over Stichting Tegen Internet Misstanden gaat een stuk makkelijker. Op een of andere manier is er dan toch meer afstand. Maar het blijft bizar, dat we nu een stichting beheren die is vernoemd naar onze overleden zoon.”

Taboesfeer

Geert pakt het stokje weer over. “In mei 2017 was het voor ons een volkomen nieuw fenomeen. Maar achteraf bleek dat Tim niet het eerste slachtoffer was en zeker niet de laatste. De afgelopen jaren hebben we via diverse acties en optredens in de media geprobeerd de verschillende challenges opnieuw uit de taboesfeer te halen. Ook bespreekbaar te maken, maar een echt antwoord is er nog steeds niet. In Coronatijd waren er opmerkelijk minder slachtoffers. Maar nu de jeugd elkaar weer meer ontmoet, horen we weer regelmatig van een fout afgelopen challenge. Zoals pas in Limburg en in Amsterdam, maar ook in Amerika en België. Daar noemen ze het ‘Flauwval challenge’.”

Begeleiding soclal media

Het blijft moeilijk om kinderen te bereiken, ziet het echtpaar Reynders. “Docenten weten niet goed hun leerlingen te bereiken. Na de lagere school zijn ze na de vakantie de jongsten op de middelbare school. Ze krijgen een laptop in de hand geduwd en les in Geschiedenis, Aardrijkskunde en Maatschappijleer. Maar op datzelfde apparaat staan ook apps van social media en daarvoor ontbreekt de begeleiding.”

Samen met Jacqueline Kleijer wordt daar hopelijk verandering in gebracht. “In een van haar lespakketten wil ze onze animatiefilm opnemen. Een film van zes minuten waarin een look-a-like van Tim de hoofdrol heeft. Uiteindelijk behoedt hij een aantal meisjes voor de uitdaging om zich voor een bazige jongen uit te kleden. Onder grote groepsdruk toch ‘nee’ durven te zeggen, is de uitdaging waar kinderen voor staan. In de film, waarvoor een kleine 1000 schetsen zijn gemaakt, loopt het goed af. Voor de spelleider was het uiteindelijk ‘Game Over’. Voor onze Tim ook, maar dan op een andere manier”, besluiten Anita en Geert emotioneel.

Theo Sprong