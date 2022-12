Sinterklaas arriveert per boot bij CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers

47 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Op maandag 5 december is Sinterklaas met zijn Pieten in twee kleine bootjes aangekomen op CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers.

Eén van de pieten haalde hierbij een nat pak en kwam met waterplanten in zijn haar het schoolplein op lopen. De onervaren kapitein kreeg de schuld, maar volgens de andere pieten was kwam het door zijn eigen gewiebel.

Nadat de kinderen de pieten hun jassen en sjaals leenden en er een dansje werd gedaan was Piet weer lekker opgewarmd. Sinterklaas heeft met zijn pieten alle groepen een bezoekje gebracht.