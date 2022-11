‘Uit de brand’ dankzij de klussendienst Arkel

30 minuten geleden

ARKEL • Voor inwoners van Arkel die af en toe een beetje praktische hulp nodig hebben is er in hun dorp een klussendienst. De acht vrijwilligers doen meer dan klussen, ze zijn ook beschikbaar voor bijvoorbeeld een rit naar het ziekenhuis.

Bij de klusjes horen onder andere: lampen ophangen, knopen aannaaien of helpen bij de administratie. Maar de vrijwilligers duwen ook de rolstoel van iemand die slecht ter been is en helpen bij het boodschappen doen. Sinds afgelopen voorjaar zijn zij actief.

Dorpsraad

Marja Kristalijn, Bets Schram en Mari de Koning zijn de drijvende krachten achter de dienst. Marja en Bets zijn van de Dorpskamer, Mari is door de diaconie van de Koepelkerk ‘gedetacheerd’. Mari: “Vorig jaar vroeg de Stichting Welzijn Molenlanden mij om een klussendienst op te zetten, maar ik kreeg dat niet voor elkaar. Toen is de stichting naar Renie Rieffe van de Dorpsraad gegaan.”

In plaats van repaircafé

Uiteindelijk hebben de Dorpsraad, de Dorpskamer en vrijwilliger Mari hun krachten gebundeld. De Dorpskamer wilde al langer een klussendienst. Marja: “Wij hebben geen ruimte voor een repaircafé, daarom is een klussendienst handiger.”

Drempel

Ze staken hun licht op bij de klussendienst in Hoogblokland, lieten een flyer maken die huis aan huis werd verspreid en gingen van start. “Maar mensen weten nog niet zo goed dat we er zijn, of ze ervaren een drempel om ons om hulp te vragen”, zegt Marja.

Bloembak

De vrijwilligers doen geen dingen die door een professional gedaan moeten worden. Mari: “Een hele tuin opknappen, dat is iets voor een tuinman. Maar een bloembak vullen, dat doen we met plezier. Als we mensen helpen zijn ze heel dankbaar.” Marja: “Er was een vrouw die hulp vroeg bij het invullen van belastingformulieren. Ze was zó blij toen iemand haar hielp.”

Blij

Marja, Bets en Marie hebben een sociaal hart. Marja: “Ik wil de gemeenschap een beetje helpen. Als ik mensen blij zie worden, word ik ook blij.” Bets knikt. “Bij mij is dat ook zo.” Mari: “Ik ben diaken. Ik vind dat iemand die hulp nodig heeft geholpen moet worden.”

Hulp vragen

Inwoners van Arkel die een beroep willen doen op de klussendienst of zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Marja via: dorpsbieb@gmail.com of 06-28778257.