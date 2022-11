Tentoonstelling van unieke historische schoolplaten

LEXMOND • Generaties lang hingen ze in de klas: de historische schoolplaten van de Nederlandse illustrator Johan Herman Isings (1884-1977). Een aantal ervan wordt zaterdag 26 november tentoongesteld tijdens het Herfstfeest van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (VHLHB).

Om de lessen aanschouwelijk te maken, werd er vanaf het begin van de vorige eeuw gewerkt met kleurige schoolplaten. Isings is bekend geworden door zijn historische aquarellen. Het zijn gedetailleerde weergaven van grote gebeurtenissen in ons land. Hij is een tijdgenoot van Cornelis Jetses, die eveneens geschiedenisplaten maakten, maar ook veel boeken illustreerde.

Vijftien schoolplaten van Isings hangen zaterdag in het Historium tijdens het herfstfeest van de VHLHB. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. In het verenigingsgebouw worden ook oude films vertoond en er is een boekenmarkt. Boeken over de lokale en regionale geschiedenis worden te koop aangeboden, vaak met een mooie korting.

Het Historium bevindt zich aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond.