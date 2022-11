Steigers bij Lekdijk en Loswal in Ameide afgesloten

AMEIDE • De steigers bij de Lekdijk en Loswal in Ameide zijn afgesloten uit veiligheidsoverwegingen.

Dat meldt de gemeente Vijfheerenlanden. ‘Ze zijn te onstabiel wegens zacht geworden hout. We onderzoeken of we de steigers repareren of vervangen.’