Hoe een aroma diffuser je helpt beter te slapen

do 10 nov 2022, 15:00

Geur heeft onbewust een grote invloed op een goede en gezonde nachtrust. Dit komt doordat kleine receptoren in de neus de geuren in onze slaapomgeving opvangen en een signaal sturen naar onze hersenen. Daar wordt de geur vervolgens herkend, verwerkt en gekoppeld aan bepaalde emoties en herinneringen.

Door een aroma diffuser met etherische olie te gebruiken en onszelf tijdens het slapen te omringen met de juiste geuren, is het daardoor mogelijk de slaap en nachtrust te verbeteren. Met de juiste geur val je makkelijker in slaap, slaap je beter door, beïnvloedt je dromen en word je ’s ochtends uitgerust wakker worden.

Wat is een aroma diffuser en etherische olie?

Een aroma diffuser is een klein apparaatje dat je vult met etherische olie. Wanneer je de diffuser aanzet, verspreid je kleine moleculen van de olie door de lucht. Hierdoor komt een subtiele geur vrij die via de neusreceptoren door de hersenen wordt opgepikt. Je kiest zelf welke geur je in de diffuser doet, zodat je iedere ruimte in huis voorziet van een andere geur die past bij de functie van de kamer. In de slaapkamer zul je immers een ontspannende sfeer willen creëren, terwijl je in een werkomgeving juist een geur wil gebruiken die je concentratievermogen verbetert.

Functioneel en een eyecatcher in één

Een aroma diffuser is op de eerste plaats een heel functioneel apparaat, voorzien van de juiste techniek om olie om te zetten in kleine moleculen. Toch hoeft een aroma diffuser er niet technisch en functioneel uit te zien. Kies je voor een uitvoering die past bij het interieur van de (slaap)kamer, dan heb je een mooi sierstuk in de kamer. Veel geur diffusers hebben daarnaast een lichtfunctie, waardoor de diffuser een echte eyecatcher is.

Olie voor een aroma diffuser

Een aroma diffuser werkt altijd met etherische olie. Het beste is een zo puur mogelijke olie te gebruiken, waar zo weinig mogelijk of helemaal geen chemische bestanddelen aan zijn toegevoegd.

De beste etherische olie die de slaap bevordert

Geur werkt emoties en herinneringen op. Dit zorgt dat het aroma dat je in een diffuser gebruikt een persoonlijke keuze is. Volgens de experts van Slaapwijsheid staan sommige aroma’s staan echter bekend als behulpzaam bij het creëren van een gezonde slaapomgeving.

- Lavendel : kalmeert het zenuwstelsel en zorgt voor een ontspannen gevoel.

- Bergamot : helpt de bloeddruk te dalen en verbetert je mentale gezondheid.

- Kamille: verlaagt gevoelens van angst en pijn. De blaadjes van kamille worden ook voor thee gebruikt.

- Salie: brengt het cortisol gehalte naar beneden en werkt goed als antidepressivum.

- Ylang : tropische geur die de bloeddruk- en hartslag verlaagt en een positieve invloed heeft op somberheid.

- Pepermunt en eucalyptus: maken het hoofd leeg. Beide geuren kunnen echter ook het concentratievermogen verhogen.

- Valeriaan: rustgevend en kalmerend. Dit kruid wordt vaak toegevoegd aan natuurlijke slaaptabletten.

- Jasmijn: vermindert angst en bevordert een rustgevend gevoel. De bloemblaadjes van de jasmijnplant worden ook gebruikt voor het maken van thee, dat eveneens een rustgevende werking heeft.

- Cedarwood: heeft een gunstige en kalmerende invloed op het zenuwstelsel.

- Sandalwood / sandelhout : een harmonische en daardoor rustgevende geur.

Overige etherische olie

Andere natuurlijke geuren die worden gebruikt bij aromatherapie zijn onder andere:

- Citroen: verdrijft insecten en werkt kalmerend.

- Gember: verhoogt de energie.

- Dennen: werkt motiverend en zuivert de lucht.

- Patchoeli : verbetert de stemming en verlaagt gevoelens van angst

- Groene thee: verlaagt het gevoel van stress.

Een aroma diffuser is een handig hulpmiddel om je nachtrust te verbeteren. Door de juiste olie en geur te kiezen, val je beter in slaap, neemt de kwaliteit van je slaap op vele fronten toe, en begin je met een energiek gevoel aan de dag.