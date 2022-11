Molenlanden vraagt mening inwoners over kleine molens

ALBLASSERWAARD • Hernieuwbare energie opwekken in de regio, dat zou kunnen door meer kleine windturbines te plaatsen. Om te ontdekken of inwoners dat willen houdt het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden drie participatieavonden.

Het Gebiedsplatform verzorgt de avonden in opdracht van de gemeente Molenlanden. Jan Boele van het Gebiedsplatform: “We hebben geen verborgen agenda. Er liggen wettelijke kaders van de provincie, maar er zijn vooraf geen voorwaarden gesteld. We willen een echt participatieproces. Je weet vooraf niet waar je precies uitkomt, wel dat er maximaal draagvlak ontstaat.” Chris van Bruggen, projectleider vanuit bureau KnowWhy: “Het doel van de avonden is de mensen meenemen. Molenlanden neemt haar inwoners serieus en gaat voor gezamenlijke creatie.”

Energiestrategie

Net als de 29 andere regio’s in het land stelde Molenlanden samen met Gorinchem een Regionale Energiestrategie (RES) vast. Het doel: een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking. Willem van Valen, beleidsadviseur duurzaamheid en energietransitie in Molenlanden, vertelt: “In verband met de RES heeft de gemeenteraad het college gevraagd te kijken naar meer mogelijkheden voor kleine windturbines.” De kleine molentjes met een ashoogte van 15 meter en een tiphoogte van ca 20 meter zijn nu alleen toegestaan bij agrarische bedrijven langs ruilverkavelingswegen.

Bedrijventerreinen

Niet alleen agrariërs willen meer kansen voor kleine molens. “Bedrijven op bedrijventerreinen willen dat ook”, aldus Van Valen. “Het college kijkt naar mogelijkheden, lettend op het karakter van het gebied en in interactie met inwoners. Kleine turbines kunnen een goede aanvulling zijn in de energiemix. Op verzoek van ondernemers proberen we eveneens windwokkels een plek te geven in dit beleid. We willen graag komen tot regionaal beleid.”

Ook Vijfheerenlanden

Boele: “We hopen dat het een gebiedsbreed proces wordt. Want het zou gek zijn als het beleid in Sliedrecht heel anders wordt dan in bijvoorbeeld Hardinxveld. Instanties uit de hele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben we uitgenodigd voor de eerste avond, om te komen tot aanbevelingen en uitgangspunten die we in de hele regio kunnen neerleggen.”

Bezwaren

“Na de eerste avond stellen we een voorstel op met uitgangspunten die we aan de raad zullen spiegelen”, aldus Van Valen. “Daarmee creëren we een basis om mee verder te gaan. Vervolgens gaan we meer in detail in op aspecten.” Van Bruggen: “We vullen dan de randvoorwaarden in en zetten daarbij experts in. Bezwaren geven we op de eerste avond een plek, op de vervolgavonden bespreken we of bezwaren relevant zijn en hoe we daarmee kunnen omgaan. We reiken bouwstenen aan voor concreet beleid.”

Drie avonden

Over het proces vertelt Boele: “In het eerste kwartaal van 2023 willen we komen tot aanbevelingen. Dan hebben we drie avonden gehad. Op de eerste avond komen we tot randvoorwaarden. Met die uitgangspunten gaan we avond twee en drie in. Uiteindelijk komen we tot voorstellen, om beleid in te vullen.”

Ashoogte molens

Van Bruggen: “De provincie staat op bedrijventerreinen nu al windturbines toe tot 45 meter ashoogte. Alleen voor het buitengebied geldt een ashoogte tot 15 meter. Maar ze willen onderzoeken of hoger ook mogelijk moet zijn, in interactie met LTO. Als een molen hoger is, neemt het rendement flink toe. We gaan op de eerste avond niet vertellen hoe experts erover denken, we willen juist van de mensen horen hoe zij denken. Als mensen zeggen dat ze erop tegen zijn, zullen we hen vragen waarom. Op vervolgavonden willen we het concreter maken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de vraag: hoeveel molens is te veel?”

Gespreksleider

Het Gebiedsplatform heeft gemerkt dat veel mensen zich al verdiept hebben in de materie. “Het gaat er op de avonden vooral om dat mensen zich kunnen uitspreken”, aldus Boele. Gespreksleider op de avonden is Suzanne Bollen, iemand die thuis is in de materie. “Ze gaat de zaal niet met allerlei inhoudelijke antwoorden opzadelen, maar zo sturen dat mensen weggaan met het gevoel: ik heb mijn bijdrage kunnen leveren, of ik er nu positief, negatief of neutraal in sta. Wat mensen zeggen komt terug in de randvoorwaarden.”

Deskundigen

Van Bruggen: “De eerste avond is de belangrijkste, als het over kaders en uitgangspunten gaat.” Boele: “Voor de vervolgavonden nodigen we deskundigen uit. Stel: iemand zegt dat windmolens slecht zijn voor trekvogels. Dan hebben we experts in huis die daarover kunnen vertellen.” Van Valen: “De twee vervolgavonden zijn dus voor mensen die behoefte hebben aan meer informatie.” Boele: “We genereren daarnaast een digitaal platform met informatie.”

Aanmelden

De eerste avond is op woensdagavond 30 november in De Til in Giessenburg. Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden kan via: Gebiedsplatform.nl/aanmelden.