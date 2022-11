Voetbal- en volleybalplaatjes sparen bij Coop De Jong in Ameide

AMEIDE • Ter ere van het 150-jarig jubileum kan er gespaard worden voor voetbal- en volleybalplaatjes bij Coop De Jong in Ameide.

Het gaat hier om een mooie samenwerking tussen de lokale super, AVVA en vv Ameide. “Een fantastische actie, alleen al van alle positieve reacties krijg je enorm veel energie”, vertelt Arjan de Jong van de Coop. “Een lid sprak mij zaterdag aan en omvatte precies hetgeen waar het ons om te doen is. Herkenbaarheid en samenhorigheid. Plaatjes ruilen om je eigen boek vol te krijgen. Meesparen voor je buurmeisje of neefje. Al geloof ik dat er genoeg opa’s en oma’s zijn die zelf ook hun boek vol willen krijgen.”

Naast het feit dat het zorgt voor hectische taferelen van jongelui bij de voordeur van de Coop, zorgt het ook voor goodwill en een financiële bijdrage voor de clubs. Voor ieder verkocht spaaralbum gaat er een euro naar de vereniging. Daarnaast is het boek een kennismaking voor eventuele nieuwe leden. “De vrijwilligers van de verenigingen hebben enorm veel tijd gestoken in dit prachtige boek. We zijn er stiekem allemaal een beetje trots op. Nogmaals enorm bedankt voor de inzet!”