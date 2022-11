Gemeente Molenlanden op industrieterrein Arkel in actie tegen ondermijning

di 1 nov 2022, 08:53

ARKEL • Onlangs hebben medewerkers van de gemeente Molenlanden, de politie en de Omgevingsdienst ZHZ een gezamenlijke actie gehouden op het bedrijventerrein in Arkel. Zij bezochten de bedrijven op het terrein en gaven voorlichting over ondermijning.

Van ondermijning is sprake wanneer criminelen misbruik maken van legale bedrijven om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Bewustzijn vergroten

De strijd tegen ondermijning is één van de prioriteiten uit het Veiligheidsplan van de gemeente Molenlanden. Deze actie is bedoeld om ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit, maar ook dat zij de signalen ervan herkennen. Ondernemers hebben een belangrijke rol in de aanpak tegen ondermijnende criminele activiteiten. Zij zijn samen met inwoners de oren en ogen van de gemeenschap.

Het waren goede gesprekken en meerdere ondernemers gaven aan blij te zijn met het bezoek en de inzet van de samenwerkende diensten voor het behoud van een veilig bedrijventerrein.

Blijven doen

Burgemeester Theo Segers: “Ondermijnende criminaliteit speelt in het hele land. Het is vaak dichterbij dan je denkt. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat criminelen misbruik maken van eerlijke ondernemers om hun illegale praktijen mogelijk te maken. Daarom ben ik blij dat deze gesprekken plaatsvinden en dat blijven we doen.”

Bij het opsporen van criminaliteit zijn meldingen heel belangrijk. De signalen waar inwoners op kunnen letten zijn bijvoorbeeld: onduidelijkheid over wie een woning bewoont, onbekenden die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan. Dit kan allemaal wijzen op ondermijnende criminaliteit. Vermoedens kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.