Lexmond maakt zich op voor komst vluchtelingen

53 minuten geleden

Algemeen 178 keer gelezen

LEXMOND • Lexmond maakt zich op voor de komst van de 70 vluchtelingen die morgen (dinsdag 1 november) arriveren. Tijdens de laatste informatieavond voor inwoners werd locatiemanager Marco van der Straten voorgesteld en kreeg men gelegenheid om te kijken op de opvanglocatie.

Burgemeester Sjors Fröhlich opende met de mededeling dat nog niet bekend is wat de precieze samenstelling is van de groep vluchtelingen die morgen in Lexmond neerstrijkt. Een opmerking die bij het nodige losmaakte bij een klein deel van de aanwezigen. Zij drongen erop aan dat de gemeente dit wel bekendmaakt wanneer de vluchtelingen morgen arriveren. Hier gaat men slechts gedeeltelijk in mee.

Er kan na morgen iets gezegd worden over de verschillende nationaliteiten van de bewoners, maar dit zal zeker niet per persoon worden uitgelicht. Fröhlich: “Ik weet van u allen ook immers niet waar u bent geboren en dat hoeft ook niet. Ik nodig u uit om de vluchtelingen zelf aan te spreken wanneer u ze tegenkomt in het dorp en het gesprek aan te gaan. Hoe mooi zou dat zijn?”

Angst slechte raadgever

Merkbaar in de zaal was dat er een groep is binnen het dorp, die het nog altijd niet eens is met het besluit om de vluchtelingen aldaar op te vangen, maar dat er ook voldoende inwoners zijn die uitgaan van een goede afloop en willen helpen. Zoals een vrouw uit het publiek opmerkte: “Angst is een slechte raadgever. Laten we de vluchtelingen het voordeel van de twijfel geven.”

Benadrukt werd nogmaals dat de opvang in Lexmond direct wordt afgebroken. Vanuit de zaal kwam de vraag of de gemeente al andere plekken op het oog heeft om vluchtelingen op te vangen , wanneer vanuit het Rijk de vraagt komt om de opvang in Vijfheerenlanden te verlengen. Ook was men benieuwd of de gemeente in dat geval de inwoners op een andere manier informeert dan in Lexmond, zodat ‘die zich niet zo overvallen voelen als hier.’

Mogelijke andere locaties

Fröhlich antwoordde: “We hebben een lijst met mogelijke locaties, want die hebben we al opgesteld voor we uiteindelijk besloten om het hier te gaan doen. Met deze opvang voldoen we aan de vraag van het Rijk en vooralsnog gaan we er dus niet vanuit dat het nodig is om langer vluchtelingen op te vangen binnen de gemeente. Indien dit wel het geval is kan ik niet beloven dat het heel anders gaat dan het hier is gegaan."

"De vrijdag dat we hebben besloten om hier de noodopvang te realiseren hebben we binnen vier uur de omwonenden geïnformeerd. Vervolgens hebben we de afgelopen vier weken alles in het werk gesteld om met u in gesprek te gaan en transparant te zijn. In Wijk bij Duurstede kreeg men op vrijdag te horen dat er op zaterdag een bus met vluchtelingen op de stoep zou staan, zo is het hier gelukkig niet gegaan.”

Een lid van de kerngroep uit Lexmond die wekelijks in gesprek is met de lokale overheid over de opvang, complimenteerde de gemeente met de manier waarop men de afgelopen weken in gesprek is gegaan met de inwoners. Een opmerking die op het nodige applaus kon rekenen.

Kijkje op opvangterrein

Na de uitleg van de burgemeester en de introductie van locatiemanager Marco van der Straten (die ook betrokken was bij de opvang van Oekraiense vluchtelingen in Gorinchem), nodigde die laatste iedereen uit om een kijkje te nemen op het opvangterrein. Het terrein bestaat uit cabines die ruimte bieden aan vier vluchtelingen, die verdeeld over twee stapelbedden een slaapplek hebben. Verder staat er een tafel, een paar stoelen en een locker voor wat kleding. Er is een washok, een toiletgebouw en een gezamenlijke recreatieruimte.

De gemeente communiceert de komende tijd wat mensen kunnen bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk en/of kleding of andere benodigdheden.