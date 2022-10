Kringloopwinkel Goudriaan deelt veel geld uit na recordomzet

39 minuten geleden

Algemeen 206 keer gelezen

GOUDRIAAN • Stichting Kringloopcentrum Graafstroom, met zijn winkel op De Hoogt 1b te Goudriaan, behaalde de voorbije maanden een recordomzet. De nettogelden die daaruit voortvloeien worden alle aan goede doelen geschonken.

De cheque-uitreiking van 27 oktober was voor een zestal ontvangers een ware verrassing. Stichting Lach voor een Dag, Stichting Contacthond, Stichting Durlstone Zimbabwe, Stichting Rivas Zorggroep, Stichting Ep en Vloet als ook Het Overweeghuis in Utrecht ontvingen ieder 4000 euro.

Daarnaast zijn er op deze avond acht doelen verrast met een geldbedrag door middel van een directe gift. Te noemen: Kerk in Actie voor overstromingen Pakistan 2000 euro, Roparun Hardinxveld- Giessendam 1000 euro, Mercy Ships 1000 euro, Verpleeghuis Molenhoek 1000 euro, Memories on Tour 1000 euro, Educans Schoolmaatjes 1000 euro, Breiclub Molenaarsgraaf en Breiklub Wijngaarden ieder 250 euro, scholierenreis naar Zuid- Korea 250 euro en de Vereniging Onder Ons in Nieuw-Lekkerland 250 euro. Samen een bedrag van 8000 euro.

In de eerste week van oktober stond er een wensboom in de winkel opgesteld die door de klanten goed gebruikt is om hun wensen aan ons door te geven. Het bestuur heeft alle 15 wensen kunnen belonen met gevarieerde bedragen tot een totaal bedrag van 5000 euro.

In januari 2023 hoopt de kringloopwinkel weer velen doelen te kunnen ondersteunen met een geldbedrag.

Kringloopwinkel Graafstroom is geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdagmiddag is de winkel iets langer open: van 13.00 tot 16.30 uur. Er is ruim gelegenheid om te parkeren. De kringloopwinkel is ook te vinden op Facebook: Kringloopwinkel Graafstroom.