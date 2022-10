Kinderboekenschrijfster in de klas in Arkel

1 uur geleden

Algemeen 118 keer gelezen

ARKEL • Tijdens de Kinderboekenweek is kinderboekenschrijfster Simone Arts op bezoek geweest bij Brede School Lingewaard in Arkel.

Ze heeft van alles over zichzelf verteld, over haar boeken en over haar beroep als schrijfster. De kinderen van groep 4 en 5 mochten heel veel vragen aan haar stellen.