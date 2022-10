Gi-ga-groene Kinderboekenweek op de SmdB in Bleskensgraaf

12 minuten geleden

Algemeen 60 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Net als op veel andere scholen is op de School met de Bijbel in Bleskensgraaf de afgelopen weken ook de Kinderboekenweek gehouden. Het thema was Gi-ga-groen. Dit kwam op veel verschillende manieren naar voren.

Er weren werden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een Gi-ga-groene dag, ouders die voor kwamen lezen op school, een uitje naar de Biesbosch, verschillende schrijvers kwamen de school bezoeken, Bleskensgraaf werd een stukje schoner door de afvalprikkers van de school en nog veel meer dingen.