Kinderen De Bron controleren het verkeer voor hun school

1 uur geleden

Algemeen 228 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Op de Dorpsstraat in Molenaarsgraaf heeft op vrijdag 14 oktober van 08.15 tot 09.45 uur een verkeersactie plaatsgevonden. Leerlingen van groep 7 en 8 van CBS de Bron spraken samen met politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en wethouder Johan Quik automobilisten aan op hun rijsnelheid nadat zij met een lasergun waren gecontroleerd.

Automobilisten ontvingen een flyer met tips over snelheid als herinnering voor een volgend bezoek aan de schoolomgeving in Molenaarsgraaf. De leerlingen waren onder de indruk van een aantal automobilisten die het stopteken van de politie negeerden of harder reden dan 30 kilometer per uur op de Dorpsstraat. De hoogst gemeten rijsnelheid was 48 kilometer per uur.

De school, gemeente en VVN zetten zich in voor een beter verkeersgedrag en minder verkeersslachtoffers. Vanuit school, raad en bewoners ontvangen gemeente en VVN regelmatig meldingen van onrustig rijgedrag en te hard rijden in Molenaarsgraaf. Op de Dorpsstraat geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Uit snelheidsmetingen blijkt echter dat 43 kilometer per uur de norm in september was.

De campagne bij De Bron in Molenaarsgraaf past goed binnen de doelstelling van gemeente, regio en politie om samen te werken en kennis te delen. Deze actie sluit aan bij de gemeentelijke, regionale en provinciale missie: ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. Voor meer informatie: www.maakeenpuntvannul.nl.