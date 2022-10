Boeren Alblasserwaard steunen in grote meerderheid randvoorwaarden stikstof

di 4 okt

MOLENLANDEN • De randvoorwaarden voor de provincie alvorens aan de slag te gaan met de stikstofaanpak worden breed gedragen door de boeren in de Alblasserwaard.

Dat bleek donderdag tijdens de tweede bijeenkomst voor boeren uit de streek, in De Til in Giessenburg. Teus de Wit, melkveehouder uit Hardinxveld-Giessendam, en wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden kijken tevreden terug.

“Het was een goede avond, met een mooie opkomst. De sfeer was positief-kritisch. De voorwaarden die op basis van de eerste bijeenkomst door een aantal boeren was opgesteld werden alle aangenomen. Natuurlijk waren er wel op- en aanmerkingen, maar dat ging meer over het aanscherpen van de bewoordingen.”

Gelijk speelveld

Bij de voorwaarden staken er enkele met kop en schouders bovenuit: een gelijk speelveld maken voor degenen met en zonder Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergunning, zodat elk bedrijf een vergunning heeft.

“En daarmee weer na kan denken over de toekomst”, knikt De Wit. “We willen daarnaast weten of er in onze streek wel echt een stikstofprobleem is. Dat moet eerst grondig onderzocht en met metingen onderbouwd worden.”

En Jan Lock: “Daarnaast vond men het van groot belang dat de stikstofwinst in de Alblasserwaard ook hier blijft en niet ingezet wordt om bijvoorbeeld ruimte te bieden om de haven in Rotterdam uit te kunnen breiden. Als laatste: wat we ook gaan doen, er moet uitzicht op zijn dat die maatregelen in ieder geval de komende tien jaar geldig zullen zijn, dat er perspectief is om te kunnen investeren.”

Noodzakelijke horde

Voor de boeren is het accepteren van deze randvoorwaarden een noodzakelijke horde die genomen moet worden voordat zij aan de slag gaan met de stikstofaanpak. “Als hieraan niet wordt voldaan, zullen we niet aan de slag gaan met een gebiedsplan voor het terugdringen van de stikstofuitstoot”, reageert Teus de Wit resoluut.

“De overheid heeft ons nodig, niet alleen op het gebied van stikstof, maar ook op andere terreinen, zoals bodemdaling en landschapsbeheer. Zelf was ik positief verrast dat zoveel boeren toch op kwamen dagen. Ondanks de manier waarop we behandeld zijn en het daardoor ontstane gebrek aan vertrouwen, willen we onder onze voorwaarden toch in gesprek gaan.”

Den Haag

Binnenkort reist een delegatie van de Alblasserwaardse boeren samen met wethouder Jan Lock af naar Den Haag om daar de randvoorwaarden aan te bieden aan de provinciale overheid. Voor de goede orde: de gemeente Molenlanden heeft daarbij geen inhoudelijke, maar een faciliterende rol.

“Wij steunen de boeren hierin, maar het proces is inhoudelijk nadrukkelijk van hen”, stelt wethouder Lock. “Bij de provincie merk ik een grote nieuwsgierigheid naar het standpunt van onze boeren. Ik sprak er de gedeputeerde laatst over; zij zijn zeker bereid om het gesprek open in te gaan. Spannend is onder meer of je het zo insteekt dat de randvoorwaarden vooraf geaccepteerd en ingevuld moeten worden, voordat je verder kunt, of dat je ze ziet als spelregels om het spel goed te kunnen spelen.”

Tegelijkertijd is hij realistisch: “Het zou me zeer verbazen als alle randvoorwaarden zonder een goed gesprek zo geaccepteerd worden. De overhandiging in Den Haag is overigens een voorbereiding op het gesprek dat de gedeputeerden met alle boeren zullen hebben, wat ons betreft weer in De Til.”