Workshop ‘God in de supermarkt’ in Noordeloos

di 4 okt, 11:23

Algemeen 1.818 keer gelezen

NOORDELOOS • In de Ontmoetingskerk in Noordeloos wordt op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 21.30 uur de workshop ‘God in de supermarkt’ gegeven.

Consumenten in de supermarkt hebben het niet gemakkelijk. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden en het is geen eenvoudige afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De workshop ‘God in de supermarkt‘ verkent de keuzes die gemaakt worden en helpt argumenten te begrijpen.

Iedereen kan gratis deelnemen. Aanmelden kan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl. De bijeenkomst is actief, sociaal, leerzaam en gaat in een hoog tempo een serieuze, maar niet te zware dialoog aan.