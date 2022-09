Deelcafé De Overbuurman: ‘Je moet niks maar je mag alles’

BRANDWIJK • Deelcafé De Overbuurman aan de Kerkweg 10 in Brandwijk heeft in de persoon van Peter Overduin een nieuwe ‘Chef Dorpsgenoten’ en gaat op vrijdag 7 oktober eindelijk weer open.

Peter is nu nog werkzaam als rechercheur bij de politie, maar gaat over enkele maanden met vervroegd pensioen. Verder is hij dirigent van twee grote zangkoren die uitsluitend zingen voor de kankerbestrijding. De koren zijn ondergebracht in een stichting waar Peter ook voorzitter van is. We stellen hem enkele vragen.

1. Wat motiveert je om vrijwilligercoördinator (of ‘Chef Dorpsgenoten’) te worden bij De Overbuurman?

Peter: “Ik woon samen met mijn vrouw Annemarie sinds 2020 in Molenaarsgraaf. Ikheb altijd gezegd dat ik na mijn pensioen iets wil gaan doen voor de maatschappij en/of medemens. Als vrijwilliger. Maar dan wel iets met mensen en het liefst met organiseren. Dat is namelijk wat ik leuk vind. Mijn overbuurvrouw wees mij op de vacature Chef Dorpsgenoten. Dat is coördinator van de vrijwilligers in Deelcafé De Overbuurman. Precies wat ik zocht. Omgaan met mensen en organiseren. Na een goed gesprek met het bestuur werd ik aangesteld. Mijn motivatie om dit te gaan doen is dus om iets te gaan betekenen voor de medemens. En dat de opbrengst van het Deelcafé De Overbuurman ook weer naar een goed doel gaat is natuurlijk ook prachtig.”

2. Wat spreekt je aan in het initiatief van De Overbuurman?

Peter: “Wat mij aanspreekt is dat er nu een locatie is waar mensen terecht kunnen met vragen. Of gewoon voor de gezelligheid. Of voor hulp. De koffie staat klaar en wie komt wordt hartelijk ontvangen. Je moet niks maar je mag alles. Er is steeds meer eenzaamheid. Er zijn steeds meer mensen met en in de problemen. En mogelijk kunnen we een steentje bijdragen om het leven voor die mensen weer wat leuker te maken.”

3. Wat zou je graag willen bereiken met het Deelcafé?

Peter: “Wat ik graag zou willen bereiken dat we met alle andere vrijwilligers, zoals de bakkers, de gastvrouwen en gastheren, de wassers en de barista’s een plek gaan creëren waar mensen zich thuis voelen, om hulp durven te vragen en ook gewoon dat het een gezellige ontmoetingsplaats wordt. Er zijn allerlei mogelijkheden om initiatieven te gaan ontwikkelen. We denken aan een fietstocht, een wandeltocht, een spelletjesmiddag, enzovoorts. Het is een ontmoetingsplaats voor en met elkaar.”

4. Voor wie is het en wanneer kun je er terecht?

Peter: “In principe is het voor iedereen. En voorlopig gaan we op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur. Inmiddels hebben zich al een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld. Wees welkom! Kom gewoon eens gezellig langs voor een heerlijk bakje koffie. Met of zonder taart. Later worden de openingstijden misschien nog verruimd. We zullen zien hoe het loopt.”

Burgemeester Theo Segers komt Deelcafé De Overbuurman op vrijdagmiddag 7 oktober openen.