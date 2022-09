Ancotrans neemt transportbedrijf Rien Boom uit Schelluinen over

SCHELLUINEN • Vanaf 3 oktober gaat het familiebedrijf Transport Rien Boom uit Schelluinen op in het Deense familiebedrijf Ancotrans.

Door de overname ontstaat er in Schelluinen een bedrijf van ongeveer 100 trucks die zich richten op de containermarkt voor de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Naast de locatie in Schelluinen heeft Ancotrans nog negen vestigingen in Noord Europa.

Net als Transport Rien Boom heeft Ancotrans de werknemer, milieu en de mens in het algemeen hoog in het vaandel staan. Behalve dit heeft een hoge servicegraad naar de klanten toe bij hen topprioriteit.

Voor Transport Rien Boom waren dit nou net de normen en waarden om het bedrijf met een gerust hart samen te laten smelten tot één bedrijf.

Transport Rien Boom heeft in de afgelopen jaren een unieke positie in het reefersegment opgebouwd. Met zo’n veertig eigen vrachtwagens en gensets, zestig chassis, acht tot tien onderaannemers, 43 vakbekwame eigen chauffeurs en acht ervaren kantoormedewerkers is er ruimte om verder te groeien in de Benelux transportmarkt.

Transport Rien Boom & Zn. BV is in 1975 opgericht door Rien Boom. In 1999 hebben Martin en Marja Boom het bedrijf van de familie overgenomen. Zij hebben het bedrijf de afgelopen decennia laten uitgroeien tot een solide en stabiel bedrijf.

Op de foto staan v.l.n.r. Anne Kathrine Stjeenbjerge van Ancotrans en Marja en Martin Boom.