Kinderactiviteiten in museum De Koperen Knop

wo 28 sep, 09:12

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Ook al op dit moment, maar zeker in de herfstvakantie en de museumkidsweek zijn de kinderen bijzonder welkom in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Er is een aansprekende expositie met een speciale kidsbrochure, een leuke speurtocht en er draaien verschillende presentaties in de periode van 15 tot en met 29 oktober. Zaterdag 29 oktober is er een speciale dag over de prehistorie en de oudheid.

De expositie laat zien dat in het gebied rondom het museum al heel vroeg mensen hebben gewoond. De eerste mensen waren jagers-verzamelaars, die woonden op donken, opgewaaide bergen zand. Kort na het begin van de jaartelling kwamen de Romeinen langs en in de 10e tot de 12e eeuw is het tot dan toe ruige gebied in ontginning gebracht en zijn de weilanden met het nog steeds bestaande slotenpatroon gemaakt. Halverwege de 20e eeuw was er de ruilverkaveling, de grootste van Europa, die ervoor zorgde dat gedeelten van het gebied via nieuw aangelegde ruilverkavelingswegen toegang gaven naar voordien ontoegankelijke stukken.

Open dag

Op de laatste zaterdag van de herfstvakantie is er van alles te doen in en rondom Museum De Koperen Knop. Dan is er een open dag die helemaal in het teken staat van de oudheid en van de prehistorie. Er komt een speciale vuursteenman uit het noorden van het land, die demonstraties vuursteen geeft en laat zien hoe je van vuursteen werktuigen maakt. Je kunt dan met een metaaldetector aan de slag, er zijn demonstraties zwaardvechten en je kunt zelf ook met houten zwaarden een gevecht aangaan. Of schieten met eenvoudige pijl en boog. Ook kun je leren hoe je met behulp van een stuk griendhout zelf een pijl en boog kan maken.

De huidige expositie is uitermate geschikt voor scholen. Dan wordt verteld over de unieke archeologische vondsten. Op slechts enkele kilometers van het museum verwijderd zijn bijzondere ontdekkingen gedaan over een heel oude bewoningsgeschiedenis. De leerlingen krijgen in het museum een speciale les, bekijken Trijntje, die in de vorm van een wassenbeeld aanwezig is en krijgen een brochure. Een leerzaam en boeiend programma over het eerste aandachtspunt van de Canon van Nederland.

Het museum

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum is gevestigd in een grote monumentale voormalige boerderij. Er is ook een permanent gedeelte, er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een royale ontvangstruimte en een museum-café met terras. Groepsbezoek en het gebruik van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden. In de museumwinkel is van alles te koop, zodat je ook iets mee naar huis kunt nemen.