Nieuwe ontslagronde bij IHC; werf in Kinderdijk wordt centrale productielocatie

di 27 sep, 15:35

Algemeen

KINDERDIJK/KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • Bij scheepsbouwer IHC worden in de komende maanden 251 mensen ontslagen. Het gonsde al langer door de regio dat er een nieuwe ontslagronde aan zou komen en dat wordt dinsdag 27 september officieel bevestigd door IHC.

Het gaat om 192 arbeidsplaatsen in Nederland en 59 in het buitenland. De scheepswerf in Krimpen aan den IJssel wordt voorlopig gesloten en IHC Kinderdijk wordt de centrale productielocatie.

“De werf in Krimpen gaat in ‘slaapstand’. Op het moment dat we weer grote orders binnenkrijgen, kan de werf in Krimpen wel weer open,” licht een woordvoerder van IHC toe. Het bedrijf is nog steeds in de run voor een grote opdracht voor defensie.

Waar de ontslagen bij IHC precies gaan vallen, wordt in de komende weken duidelijk. Ook in Kinderdijk zullen mensen ontslagen worden. Er wordt volgens de woordvoerder van IHC zoveel mogelijk ‘gesneden’ in de ondersteuning en in de managementlaag van het bedrijf.

Voordat men overgaat tot gedwongen ontslagen, wordt er eerst gekeken welk personeel via een vrijwillige vertrekregeling het bedrijf uit wil.

Als reden voor de ontslagen, worden de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne genoemd. “Grote ondernemers houden de hand hierdoor op de knip en drukken nog niet op de knop om te bestellen.”

Wereldwijd werken er na de ontslagen nog 1900 mensen bij IHC.

Twee jaar geleden werden er ook al mensen ontslagen. Toen ging het om 270 man. In de jaren ervoor werden er ook al honderden mensen ontslagen. Zeven jaar geleden werkten er zo’n 3000 mensen bij IHC.