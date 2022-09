Lezing over Willem Verheij: Termeise influencer in de 19e eeuw

51 minuten geleden

Algemeen 102 keer gelezen

AMEIDE • Sam Janse verzorgt op dinsdag 4 oktober een lezing over Willem Verheij, een 19e influencer uit Ameide, wiens invloed tot op de dag van vandaag doorwerkt.

Termeier Sam Janse heeft in de afgelopen jaren studie gemaakt van de veranderingen die in Ameide en Tienhoven vanaf ongeveer 1850 hebben plaatsgevonden. Dat betreft de kerk, de scholen, de samenleving en de politiek. Het is de tijd waarin ook de kleine man (nog niet direct de vrouw) mee gaat spreken. Dat leidt in deze dorpen tot grote veranderingen. In de kerk gaat de wind uit de orthodoxe hoek waaien, een christelijke school wordt opgericht en de ARP, de partij van rechtzinnige protestanten, krijgt macht. De hele samenleving in onze Lekdorpen verandert.

Een van de mensen die deze veranderingen hebben gestimuleerd is Willem Verheij. Hij ging in zijn timmerschuur kerkdiensten houden omdat de boodschap van plaatselijke predikant hem niet zinde en wist met zijn medestanders in 1881 de sleutels van de twee kerken in handen te krijgen. Tegenwoordig zouden we zo iemand een influencer noemen.

Wat we er ook van vinden, Willem Verheij is een interessante figuur, wiens invloed lokaal doorwerkt tot op de dag van vandaag. Sam Janse gaat in deze lezing in op zijn persoon en betekenis. Oude foto’s en overzichten zullen zijn verhaal op het scherm ondersteunen. De avond is op dinsdag 4 oktober in het stadhuis. Om 19.45 uur is er koffie, aanvang is om 20.00 uur. De avond is voor iedereen zonder kosten toegankelijk.