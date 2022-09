Opening nieuwe buitenrijbanen manege De Schakel Ameide

AMEIDE • Oud-wethouder Maks van Middelkoop heeft zaterdag 10 september twee nieuwe buitenrijbanen geopend bij Manege De Schakel in Ameide.

De nieuwe rijbanen zijn voorzien van een zogenaamde eb- en vloedtechniek die de watertoevoer en -afvoer regelt. Beregening van bovenaf is daardoor niet meer nodig.

Ereronden

Er was veel belangstelling voor de feestelijke opening. Na een korte toespraak door een oud-medewerker van de manege knipte Van Middelkoop een lint door. Samen met de manege-eigenaren Jaco en Eveline van der Zijden maakte hij daarna in een marathonwagen een aantal ereronden over de rijbanen. Dit rit werd gevolgd door een korte pas-de-deux van twee ruiters en paarden. Deze show was meteen de feestelijke aftrap van de laatste onderlinge wedstrijd van het buitenseizoen, die plaatsvond op de nieuwe banen.