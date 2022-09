Geslaagde ledendag vereniging van Mensen met Brandwonden in Lexmond

LEXMOND • De vereniging van Mensen met Brandwonden heeft afgelopen zaterdag haar ledendag gehouden in Lexmond, georganiseerd door Paardensportvereniging de Killesteynruiters.

De dag bestond uit een formeel en informeel gedeelte. In de ochtend hebben de leden goedkeuring gegeven aan de begroting 2023 inclusief de jaarplannen voor volgend jaar.

In de middag zijn de leden meegenomen in de wereld van de paardensport. Iedereen was onder de indruk van de natuurlijke samenwerking tussen de paarden en hun eigenaren. “Inspirerend om te zien en erg leerzaam”, schrijft de vereniging op LinkedIn.