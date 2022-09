Onderzoek naar woningbouw ten zuidoosten van Molenaarsgraaf

2 sep, 09:28

Algemeen 128 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • De gemeente Molenlanden laat via een projectontwikkelaar uitzoeken of woningbouw ten zuidoosten van het dorp Molenaarsgraaf mogelijk is.

Er worden nog geen uitspraken gedaan over aantallen woningen die daar kunnen komen, maar gezien de ruimte die ingetekend is voor het onderzoek, zouden er ruim honderd woningen gemakkelijk in moeten passen. Het gaat om het gebied tussen de zuidkant van de bestaande bebouwing, de Polderweg-oost, de wetering en de speeltuin met de landijsbaan.

De provincie heeft in december 2021 aangegeven deze keuze een logische vervolgstap in de stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning te vinden en is bereid daarin mee te denken.

Er gaat nu een onderzoek komen naar de haalbaarheid van woningbouw. Daaronder valt de geschiktheid van de bodem, stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning, participatie, verkeersvraagstukken en financiën. Voor dit onderzoek wordt een periode van maximaal twee jaar aangehouden.

“Twee jaar lijkt misschien lang”, meldt de gemeente Molenlanden. “Zowel de gemeente als de ontwikkelcombinatie willen zo snel mogelijk zicht krijgen op de haalbaarheid, zo mogelijk uiteraard eerder dan twee jaar. Gelet op de bijzondere ontwikkeling buiten bestaand dorpsgebied en de rol van de provincie daarbij, is de verwachting dat er twee jaar nodig zal zijn.”