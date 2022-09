Feest in vestingstadjes aan de Lek

2 sep, 07:00

Algemeen 209 keer gelezen

NIEUWPOORT/SCHOONHOVEN • De vestingstadjes Nieuwpoort en Schoonhoven, van elkaar gescheiden door de Lek, gaan op zaterdag 10 september feestelijk terug in de tijd.

Aanleiding is een oorlog die 350 jaar geleden plaatsvond, in het ‘rampjaar’ 1672. Door land onder water te zetten probeerden de Hollanders een groot Frans leger tegen te houden. De Oude Hollandse Waterlinie was een feit. Om te vieren dat dit alweer drie en een halve eeuw achter ons ligt, vieren Nieuwpoort en Schoonhoven de eerste editie van hun Vestingfeesten. Dankzij een provinciale subsidie kunnen de stadjes leuk uitpakken met optredens van ‘middeleeuwse’ acteurs, dj’s, muzikanten, een sprookspreker (verhalenverteller) en een vuurwerkshow. Natuurlijk is er op diverse locaties eten en drinken verkrijgbaar.

Overvaren

Annemieke van As uit Nieuwpoort is een van de organisatoren van het feest. “Aanvankelijk dachten we na over twee feesten die gelijktijdig zouden plaatsvinden in beide stadjes”, vertelt ze. “Maar we realiseerden ons dat we dan nog niks samen doen. Om Nieuwpoorters te stimuleren naar Schoonhoven te gaan en Schoonhovenaren naar Nieuwpoort te trekken, hebben we nu een programma dat om 11 uur begint in Nieuwpoort en ‘s middags verdergaat in Schoonhoven. Bezoekers kunnen overvaren met de pont en met twee oude sleepboten uit 1930.”

Strozakken

De acteurs brengen het rampjaar terug door het leven uit die tijd na te spelen. Van As: “Legers waren hier gelegerd om het land te verdedigen. De hele Alblasserwaard werd onder water gezet. Daardoor kon het leger de vijand tegenhouden met beperkte mankracht.” Lachend: “Maar deze keer gaan we niet de hele polder onder water zetten. Compagnie te voet Dutch Revolt en Saluutbatterij Atkins arriveren op vrijdagavond 9 september en gaan kamperen in ’t Dalletje (ten noord-oosten van de Schippersweg, red.). Ze gaan koken op houtvuur en slapen op strozakken. Op ’t Hooft geven ze schietdemonstraties. De legers zijn geregeld door Dirk van Krieken uit Langerak.”

Heftig rampjaar

Als stadsgids vertelt Van As de toeristen altijd hoe heftig het rampjaar voor mensen was. “Het onder water zetten van de Alblasserwaard was ter bescherming van de steden van Holland. De polder heeft maanden onder water gestaan. Voor ondernemers en boeren waren er geen steunpakketten, zoals nu. Pas na die oorlog is Nieuwpoort een vesting geworden. In het nieuwe museum, gevestigd in het oude stadhuisje, kun je daarover van alles te weten komen. In 2024 willen we over de bouw van de vesting een toneelstuk opvoeren.”

Biertafels

De organisatie nodigt bezoekers uit zich te verkleden in middeleeuwse stijl. De activiteiten in Nieuwpoort duren tot 16.00 uur. Vanaf 15.00 uur verplaatst het feest zich naar Schoonhoven, waar op het terrein voor Rivero (naast de afvaartlocatie van de veerpont) een vestingfeest gevierd wordt, met biertafels, middeleeuwse hapjes en DJ’s uit Schoonhoven en Nieuwpoort. Rond 21.30 uur is er een vuurwerkshow boven de Lek. De festiviteiten duren tot 23.45 uur.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Instagram (Nieuwpoort.nu) en op de website Nieuwpoort.nu. Daar staan ook andere activiteiten in Nieuwpoort. Zo zijn er regelmatig vestingwandelingen met een gids, is er op vrijdagavond 16 september een openluchtbioscoop en zijn er op 17 september een waterlinie-wijnwandeling, een marathon, een foodtruckfestival en een concert.