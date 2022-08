Over drie jaar weer feestweek in Goudriaan

30 aug, 16:54

GOUDRIAAN • Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ houdt vast aan de feestweekcyclus van vóór de coronaperiode. Dit betekent dat de eerstvolgende feestweek over drie jaar, in 2025, zal zijn.

Het bestuur van de Oranjevereniging maakte dat maandagavond bekend.

Conclusie van de evaluatie: ‘Het was donders, machtig, mooi, dus over drie jaar doen we het gewoon weer. Op naar 2025!’