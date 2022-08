Wethouder Visser opent aangepaste vissteiger van jubilerend Stekelbaarsje

29 aug, 10:52

ARKEL • Bij Clubgebouw Jan de Gier aan de Hoogbloklandseweg 6a te Arkel, heeft hengelsportvereniging ’t Stekelbaarsje op zaterdag 27 augustus haar 75-jarig bestaan gevierd.

Er was een receptie, een presentatie over het jubileum en er werd een film vertoond over het maken van de invalidensteiger. Wethouder Bram Visser van de gemeente Molenlanden opende zaterdag die aangepaste vissteiger. Daarna was er een gezellig samenzijn met eten en drinken.

Pas in 1984 kreeg Het Stekelbaarsje de mogelijkheid om eigen viswater te verwerven: de huidige Arkelse Visputten. Dit werd een keerpunt in de verenigingshistorie. Al snel kwamen er bouwwerken op de put. ‘Ons Domeintje’ was de naam van het oude bouwkeetje dat als eerste verscheen.

Rond de negentiger jaren werd Het Stekelbaarsje een échte wedstrijdvereniging. Onder aanvoering van de Broers Kleijn werden er teams gevormd. Er werd deelgenomen aan nationale en internationale competities. Dit leverde veel succes op, Het Stekelbaarsje werd als clubteam Nederlands kampioen.

De club doet veel voor de jeugd, maar zeker ook voor de ouderen. Er is een wekelijkse woensdagcompetitie.