3x Waarom kiezen voor een incassobureau

Het is een vervelend gegeven dat niet ieder klant terugbetaalt. Wanneer je als ondernemer te maken krijgt met wanbetalers, kan dit voor vervelende gevolgen zorgen. Gelukkig kan een incassobureau je helpen wanneer je wilt dat een klant betaalt. Zij hebben ervaren professionals in dienst die er alles aan doen om de debiteur te laten betalen.

Je zult misschien denken dat dit veel geld kost, maar in dit blogartikel laten we je zien waarom een incassobureau inschakelen de investering waard is. Lees snel verder!

1. Een incassobureau kent regels en wetten

Wanneer mag je een betaling vorderen, hoe verloopt een incassoprocedure en wat zijn de regels rondom het inschakelen van een deurwaarder? Een incassobureau kent alle regels en wetten rondom aanmaningen en incasso’s. Zo zitten er aan het opstellen van een laatste aanmaning diverse regels. Je moet hier bijvoorbeeld diverse zaken in opnemen. Denk hierbij aan de betalingstermijn, de hoogte van de hoofdsom en de vermelding dat de betalingstermijn ingaat na ontvangst van de brief.

Een incassobureau kent deze regels en wetten, waardoor jij de juiste zetten maakt en geen geld misloopt.

2. Ze kunnen debiteuren makkelijker contacteren

Naast dat ze de regels en wetten kennen, hebben incassobureaus diverse tools om debiteuren te bereiken. Zo kan het zijn dat wanneer je een debiteur wilt bereiken, je uit het niets geen contact meer krijgt wanneer deze debiteur een betaalachterstand heeft. Ze hopen natuurlijk dat je op een gegeven moment de handdoek in de ring gooit.

Hier kan een incassobureau je helpen. Zij hebben namelijk tot verschillende databases met de contactgegevens van je debiteur. Daarnaast kunnen ze aangetekende e-mails naar de debiteur sturen. Deze kunnen met een leesbevestiging kan worden verstuurd. Dit maakt de kans groter dat de debiteur betaald.

3. Meer tijd voor je eigen werk

Als ondernemer kom je vast om in het werk. Wanneer een debiteur niet betaalt, vraagt dit dan ook nog eens om extra tijd. Bellen, mailen en dan ook nog alle regels in de gaten houden; kortom een hoop tijd én frustratie. Een incassobureau inschakelen geeft je de ruimte om te focussen op je core business. Zij doen namelijk al het werk dat komt kijken bij een incassotraject, voor jou.

Het inschakelen van een incassobureau kan je veel moeite, tijd en stress schelen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat jij je zuurverdiende centen krijgt.