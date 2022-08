Zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg gaan verzelfstandigen en blijven behouden

26 aug, 13:50

GROOT-AMMERS/NIEUW-LEKKERLAND • Het college van B&W van Molenlanden heeft dinsdag 23 augustus het groene licht gegeven voor de verzelfstandiging van de zwembaden De Dompelaar in Groot-Ammers en Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland.

Binnenkort wordt dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad ook akkoord gaat, dan gaan vanaf het volgende seizoen twee lokale stichtingen het beheer en exploitatie van deze zwembaden op zich nemen. De gemeente ondersteunt deze stichtingen daarbij door hen een startkapitaal te geven en eenmalig te investeren in de beide baden.

Dit voornemen is het sluitstuk van het nieuwe beleid voor de zes zwembaden in de gemeente. Met dit besluit worden alle zwembaden in Molenlanden op eenzelfde manier door de gemeente ondersteund en is er sprake van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.

Hard gewerkt

Aan de verzelfstandiging is vanaf vorige zomer hard gewerkt door bestuursleden van ‘De Vrienden van De Dompelaar’ en ‘Hou Zwembad Schoonenburg Open’. Deze bestuursleden hebben veel tijd en energie gestoken in het maken van een bedrijfsplan en een plan voor de verduurzaming van de beide baden. Ook hebben zij nagedacht over de manier waarop nog meer inwoners gebruik kunnen gaan maken van de zwembaden. Dit om daarmee een grotere bijdrage te leveren aan bewegen, sporten en de sociale samenhang in de dorpen. Volgens de gemeente Molenlanden hebben deze stichtingen hiermee een prestatie van formaat geleverd.

Verantwoordelijk wethouder Bram Visser: “Wij als gemeente zijn onder de indruk van de inzet die deze vrijwilligers hebben gepleegd. Er zijn goed doortimmerde plannen opgesteld, die wij als gemeente graag ondersteunen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de besturen hun plannen ook gaan waarmaken. Bijkomend voordeel van de investering die de gemeente in de zwembaden doet, is dat de exploitatielasten worden verlaagd.”

Zwembaden blijven behouden

Voor de inwoners van Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland en omstreken betekent het voornemen van de gemeente dat de beide baden behouden blijven. Een ander voordeel is dat de baden in handen komen van enthousiaste bestuursleden met een sterke binding met de gemeenschappen van Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland.

Als de gemeenteraad ook akkoord gaat met dit voornemen, dan zal de komende maanden nog veel werk verzet gaan worden. Er zullen nog contracten worden opgesteld, de verduurzaming van de zwembaden moet worden uitgevoerd en de stichtingen gaan zich voorbereiden op de opening van het volgende seizoen.