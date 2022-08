• Jacco en Saskia Rietveld in Café Lekzicht in Ameide.

Café Lekzicht biedt gezelligheid voor jong en oud

29 aug, 07:33

AMEIDE • Café Lekzicht in Ameide opende in augustus vorig jaar de deuren, na een flinke opknapbeurt. Jacco en Saskia Rietveld merken dat jong en oud de weg terugvindt naar het café.

Jacco was altijd elektricien, maar droomde als tiener al van een eigen café. “Vanwege de gezelligheid. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. En dit pand zit op het mooiste plekje, met uitzicht op de Lek.” Ook Saskia had geen horecaervaring. Ze werkte als kapster, administratief medewerkster en vertegenwoordiger. Inmiddels kent het paar het klappen van de zweep in horecaland en genieten ze van hun werk. Jacco: “We zien mensen terugkomen. De huiskamersfeer waarin iedereen zich thuis voelt is er weer. Ook wat oudere mensen komen hier weer een biertje doen.”

Broodje hamburger

Als echte Termeier, geboren en getogen, wilde Jacco zijn dorp weer een ‘ouderwets bruin café’ geven. “Mensen waarderen dat”, zegt hij. “De eenvoud. We hebben simpele dingen op de kaart, geen deftige dingen. Denk aan een broodje hamburger, kipburger, kroket of frikandel, of een tosti.” Saskia: “Of koffie met appeltaart of een gevulde koek.”

Ze krijgen leuke reacties van hun gasten. Saskia: “Ze waarderen de gezelligheid, vinden dat we het interieur mooi hebben opgeknapt. In de zomervakantie zagen we toeristen terugkomen die hier vorig jaar ook kwamen.” Jacco: “Mensen voelen zich hier op hun gemak.”

Hollandse avond

De locatie is bijzonder: het terras aan de dijk, schuin tegenover het pondje naar Lopik, het uitzicht op de Lek en het pand dat al sinds 1900 café is, voor zover Jacco en Saskia konden achterhalen. Samen geven ze het café weer toekomst. Saskia: “We organiseren elke maand iets. Een Hollandse avond bijvoorbeeld, of een feest met een zanger en een klaverjasmiddag. Na de vakantie gaan we muziekbingo doen.”

Café Lekzicht, gevestigd op Lekdijk 30, is open van dinsdag tot en met zondag, vanaf 11.00 uur. De ruimte beneden kan gehuurd worden. Op zaterdag 10 september vieren Jacco en Saskia het eenjarig bestaan, met een zanger en een gezellige Hollandse avond.