Molenlanders kunnen twee weken reizen met de bus voor 1 euro per dag

12 aug, 09:05

Algemeen 1.006 keer gelezen

MOLENLANDEN • Met het actiekaartje ‘Reis je rijk’ kan men in de periode van 22 augustus tot en met 4 september voor 1 euro met de bus mee.

Met deze actie laat Qbuzz zien, nu alles om ons heen duurder wordt, dat het wel degelijk loont de auto te laten staan en de bus te pakken. “De bus is niet alleen goedkoper, maar ook comfortabel, duurzaam en in de spits zelfs sneller”, aldus Qbuzz.

“Reizen met de bus heeft vele voordelen, maar onbekend maakt onbemind. Met de actie Reis je rijk: voor een euro naar je werk willen we inwoners van de Molenlanden kennis laten maken met deze comfortabele én duurzame manier van reizen.”

“Al onze bussen zijn van alle gemakken voorzien. Van comfortabele stoelen, airconditioning, uitklapbare tafeltjes om een laptop of boek op te leggen, wifi, usb-poortjes en stroom. Zo kun je je reistijd gebruiken om te lezen, een film te kijken, te werken of lekker naar buiten te kijken. Vergeet daarbij niet dat als er op de snelweg een file staat, de bus mag doorrijden over de vluchtstrook. Dat maakt de bus in de spits ook nog een stuk sneller naar Utrecht of Rotterdam.”

Het OV is daarnaast volgens Qbuzz helemaal niet zo duur als iedereen altijd denkt. Voor de bus betaal je alleen als je hem nodig hebt. En een auto kost ook geld als hij stilstaat. Zeker gezien de hoge brandstofprijzen, is reizen met de bus een aantrekkelijk alternatief voor de auto. En het openbaar vervoer is ook nog eens een stuk duurzamer.

“Neem als voorbeeld de rit van Bleskensgraaf naar Rotterdam Kralingse Zoom, dit is 24,7 kilometer. Maak je deze reis met snelBuzz 388 dan ben je 6,32 euro kwijt. Met de auto betaal je al snel 11,60 euro. Met deze actie willen we automobilisten verleiden om de overstap naar de bus te maken. Voor 1 euro is het zeker de moeite waard om het openbaar vervoer eens uit te proberen.”

Het actiekaartje ‘Reis je rijk’ is geldig in de regio Molenlanden. Men kan met dit ticket een hele dag voor maar 1 euro reizen als er ingestapt wordt bij een halte die in de regio Molenlanden ligt. Kaarten kunnen besteld worden via www.qbuzz.nl/dmg/molenlanden.

Het ticket is geldig in: snelBuzz 388, streekBuzz 74, 75, 90, 93, R-net 489, buurtBuzz 701, 702.