Kans op subsidie voor mooie ideeën

10 aug, 11:53

REGIO • Inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die mooie ideeën hebben voor onze streek, kunnen geld binnenhalen voor realisatie ervan.

Dankzij een Europees programma voor plattelandsontwikkeling, genaamd LEADER, komen er voor de jaren 2023 tot 2027 miljoenen euro’s beschikbaar. De Alblasserwaard wil in aanmerking komen om als LEADER-gebied aangewezen te worden en moet daarvoor een gebiedsplan (Lokale Ontwikkeling Strategie) opstellen, met de stakeholders in de regio.

Meepraten

Gebieden moeten hun plannen uiterlijk 31 december 2022 indienen bij de Provincie Zuid-Holland, die vervolgens de vier beste plannen selecteert. Een initiatiefteam nodigt mensen met ideeën uit om op 25 augustus in Hoornaar mee te komen praten. Eerdere bijdragen van LEADER gingen in onze regio naar onder andere korenmolen De Liefde, een zorgboerderij en De gespreide Herberg.

Initiatiefteam

Het initiatiefteam LEADER 2023-2027 bestaat uit Kobie van de Visch (voorzitter), Marien Jongkind (gemeente Molenlanden), Gert Lems (Regiosecretaris Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en Sjoerd Veerman (gemeente Vijfheerenlanden).

Bedrijven en onderwijs

“We focussen voor deze leaderperiode op een breder publiek en grotere doelgroep”, aldus Van de Visch. “Ook het midden- en kleinbedrijf en het onderwijs willen we erbij betrekken. Nu we aan het begin van een nieuwe periode staan, moet er vanuit de lokale bevolking initiatief komen.”

Thema’s

Veerman: “De provincie Zuid-Holland geeft aan dat ideeën die betrekking hebben op de volgende thema’s kansrijker zijn: duurzame landbouw, genderinclusie, inbedding van duurzame bosbouw en lokale ontwikkeling. Bij het laatste kun je denken aan het in stand houden van de plaatselijke bakkerij in Kinderdijk.”

Met Vijfheerenlanden

Van de Visch: “De gemeente Molenlanden hecht er veel waarde aan dat we aan blijven sluiten bij Vijfheerenlanden. Die gemeente valt onder de provincie Utrecht. Het ziet ernaar uit dat ieder een eigen plan schrijft, maar dat we in de uitvoering samen optrekken.” Lems: “Er is al heel veel samenhang tussen Molenlanden en Vijfheerenlanden, kijk naar alle samenwerkingsverbanden. Vandaaruit kunnen mooie projecten ontstaan.” Veerman: “Het zou dus mooi zijn als mensen uit Vijfheerenlanden op 25 augustus ook meepraten.”

Co-financiering

Er is een flinke pot geld te verdelen. Van de Visch: “We verwachten 1,2 miljoen van de provincie, maar het bedrag staat nog niet vast. Uiteindelijk zal er co-financiering bijkomen, afhankelijk van wie allemaal mee financieren. Soms is dat een gemeente, soms het waterschap of een fonds. Europa doet ook mee.” Veerman: “Als je uitgaat van ruim een miljoen, kan het zomaar verdubbeld worden. Elke bestuurslaag doet mee.”

Golfbaan

Op 25 augustus worden inspirerende projectvoorbeelden gedeeld, om de aanwezigen een doorkijkje te geven wat er zoal mogelijk is met LEADER. Van de Visch: “Iemand van de golfbaan bij de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos komt vertellen. Ook komt er een cranberryteler uit de Krimpenerwaard.”

Droom

Na een welkomstwoord door burgemeester Theo Segers (lid van de huidige LEADER groep Polders met Waarden), een uitleg door Marieke Kok (LEADER coördinator sinds 2009 in onder andere de regio AV) en bovengenoemde sprekers volgt een dialoog met de aanwezigen. Centrale vragen: ‘Wat is jouw droom voor de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden?’ En: ‘Welke kansen, thema’s en aandachtsgebieden zijn relevant voor deze regio?’ Van de Visch: “We bekijken hoe mensen en ideeën op elkaar aansluiten.”

Zodra duidelijk is voor welke thema’s het meeste draagvlak is in de regio, wordt de lokale ontwikkelingsstrategie geschreven.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst op donderdag 25 augustus duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Groeneweg in Hoornaar. Ook in de gemeente Vijfheerenlanden komt er een avond over Leader, later dit jaar. Inschrijven vooraf heeft de voorkeur en kan via: www.molenlanden.nl/startbijeenkomst-leader-2023-2027