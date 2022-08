Bibliotheek Noordeloos verruimt openingstijden

NOORDELOOS • Vanaf september is de bibliotheek in Noordeloos nog vaker geopend. Naast de bemande uren gaat de locatie ook een aantal uren onbemand open.

Per 1 september gaat de bibliotheek in Noordeloos ook open op dinsdag van 08.00 tot 20.00 uur, woensdag van 12.00 tot 14.00 en op donderdag van 08.00 tot 18.30 uur. Tijdens deze nieuwe openingstijden is de bibliotheek onbemand. Dat betekent dat er geen bibliotheekmedewerker of vrijwilliger is die vragen kan beantwoorden. Wel is het mogelijk om boeken in te leveren of te lenen.

De bibliotheek is bemand open op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op maandag, zaterdag en zondag is de bibliotheek gesloten.