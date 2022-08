Politie bevestigt: ‘Overleden persoon is vermiste vrouw na ongeval op Lek bij Ameide’

7 aug, 00:05

AMEIDE • De politie heeft zaterdagavond 6 mei bevestigd dat de overleden persoon die op de boot gevonden is bij Ameide, inderdaad de 35-jarige vrouw uit Veenendaal is die werd vermist na het ongeval op de Lek nabij Ameide.

Zaterdagmiddag meldde de politie al dat er een lichaam gevonden was, maar de identiteit kon op dat moment nog niet bevestigd worden. Die bevestiging volgde zaterdagavond laat. De politie wenst de nabestaanden veel sterkt.

Het drama vond vrijdag 5 augustus plaats, toen een pleziervaartuig waarop de overleden vrouw en haar gezin zich bevond, werd overvaren door een binnenvaartschip.

De andere opvarenden van het bootje, naar verluid vier personen, konden zich in veiligheid brengen. Een of meerdere van hen raakten lichtgewond.

Er volgde een zoektocht naar de laatste vermiste persoon, maar die werd vrijdagavond niet meer gevonden. Hulpdiensten staakten ‘s avonds laat de zoekactie, omdat het te donker werd.

Zaterdagochtend werd de zoektocht hervat. In de loop van de middag meldde de politie dat er een lichaam gevonden was. Het blijkt inderdaad om de vermiste vrouw te gaan.

