Nationale knikkertitel blijft in Noordeloos: Judith Kraaijeveld de nieuwe kampioen

3 aug, 21:31

NOORDELOOS • Judith Kraaijeveld is de nieuwe nationale kampioen kuiltjeknikkeren. De 49-jarige Noordelose versloeg woensdagavond in de finale haar 15-jarige plaatsgenoot Ruben Bassa.

Onder het toeziend oog van knikkerkoningin Veerle de Jong en -prinses Celine Vonk gingen, in de snikhete feesttent, 160 knikkeraars met elkaar de strijd aan.

Bij de laatste vier zaten drie inwoners van Noordeloos en één Ameidenaar. Die laatste, Bart van Dijk, pakte het brons door in de kleine finale af te rekenen met Klazien de Groot.

De eindstrijd was als vanouds zenuwslopend. Judith Kraaijeveld bleek over de sterkste zenuwen te beschikken en schoof de vierde, beslissende, knikker koelbloedig in het kuiltje. "Gewoon geluk hebben", bleef ze er nuchter onder. "Het is maar een spelletje. Maar als je eenmaal in de finale staat, wil je het natuurlijk niet weggeven."

Het NK-Kuiltjeknikkeren werd voor de 45-ste keer gehouden.





Lois Bassa jeugdkampioen

Bij de jeugd waren er woensdagmiddag 60 deelnemers. De winst ging naar Lois Bassa, het zusje van Ruben. Emma v.d. Smith en Lucas Mourik completeerden het podium.