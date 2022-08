Actievoerders halen zelf Boerenlanden-stickers van plaatsnaamborden

2 aug, 16:33

596 keer gelezen

REGIO • Actievoerders tegen de stikstofplannen van de overheid hebben in de afgelopen dagen op de meeste plekken in de regio de Boerenlanden-stickers verwijderd.

Dit hebben ze gedaan nadat de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden aangekondigd hadden dat zij de stickers vanaf afgelopen maandag zouden gaan verwijderen.

“Dat is voor ons slechte publiciteit, dus hebben wij besloten dit zelf te doen”, aldus een van de initiatiefnemers.

Zij zijn de gemeenten dankbaar dat ze de stickers niet gelijk hebben verwijderd, zoals in veel andere plaatsen wel gebeurd is.

De protestactie met de Boerenlanden-stickers werd half juli gestart. Op een ludieke manier riepen de boeren die tegen de stikstofplannen zijn, de onafhankelijkheid van Boerenlanden uit. In plaats van de sterren van de Europese vlag stonden er gele houten klompen op de stickers.

Richting de gemeenten werd een brief gestuurd met daarin een toelichting dat de actie niet gericht was op de gemeentelijke overheden. Meerdere gemeenten haalden de stickers al snel weg. In Molenlanden en Vijfheerenlanden mochten ze blijven hangen.

Tot deze week. Met 25 tot 30 mensen werd de opruimactie uitgevoerd. De actievoerders melden dat de stickers op bestelling te koop zullen worden aangeboden op de Facebookpagina van Boerenlanden.

De gemeente Molenlanden is tevreden dat de actie op deze manier is beëindigd. Wethouder Jan Lock: “We zijn blij dat de stickers met Boerenlanden die op de komborden waren geplakt, nu overal in onze gemeente weg zijn. Mooi dat de actievoerders schade aan de komborden hebben weten te voorkomen door ze tijdig te verwijderen. Daarmee blijft het voor iedereen een sympathieke actie. Top dat zij dit op deze manier hebben gedaan.”