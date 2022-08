ingezonden mededeling

De Wet op de Kansspelen, wat houdt die precies in?

Het mogen aanbieden van kansspelen is in Nederland bij wet geregeld. Omdat kansspelen verslavend kunnen zijn, is de wet er om de burgers te beschermen tegen verslaving, maar ook om malafide aanbieders van kansspelen te weren.

Je mag dus niet zomaar een loterij houden of een casino openen als je niet beschikt over de benodigde vergunning.

Wat is een kansspel?

Simpel gezegd is een kansspel een type spel waarbij winst of verliest niet door de speler kan worden beïnvloed. Het toeval bepaalt of iemand een prijs wint of niet. Bij een loterij spreekt dit voor zich, je koopt een lot en je hebt net zo veel kans om te winnen als alle andere deelnemers. Bij het wedden op sportuitslagen kun je met kennis van zaken nog wel een aardig eind komen, maar uiteindelijk kan het altijd zo zijn dat de sporter of het team waarop jij je geld ingezet hebt, een mindere dag heeft. Zo blijft er dus altijd een toevalsfactor aanwezig.

Vernieuwde wetgeving

Nederland kent sinds 2021 de nieuwe Wet kansspelen op afstand. Tot die datum maakten we gebruik van de oude Kansspelwet, die sterk was verouderd. In de uit 1964 daterende wetgeving stond namelijk niets over online gokken. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat spelers hun geluk beproeven in een online casino. Dat vereist specifieke regels, omdat de kans op gokverslaving daarmee ook fors stijgt. Je kunt tegenwoordig vanuit je luie stoel thuis inloggen en bij live roulette iDeal als betaalmiddel kiezen. Het is een ontwikkeling die helemaal past in dit tijdsbeeld, maar tegelijkertijd monitoring van het speelgedrag lastiger maakt.

Betrouwbaarheid

De Kansspelautoriteit is in Nederland het bevoegd gezag waar het gaat om regulering en monitoring van de markt. Elke aanbieder van kansspelen moet hier eerst een vergunning aanvragen en die wordt slechts afgegeven aan bedrijven die aan strenge eisen voldoen. Als consument weet je dat je met een betrouwbare partij te maken hebt, wanneer een spelaanbieder over een licentie beschikt. Het wordt afgeraden om bijvoorbeeld te gaan gokken in een online casino dat niet over een licentie beschikt. Je weet als consument dan vaak niet zeker of het gewonnen geld daadwerkelijk uitgekeerd zal worden.

CRUKS

Om als speler te kunnen deelnemen aan online kansspelen, vindt eerst een identiteitscontrole plaats. Wanneer je geregistreerd staat in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) mag de aanbieder je niet laten spelen.