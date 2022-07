Wilco Bikker zwaait af, Jan Willem van Mourik nieuwe marktmeester in Noordeloos

30 jul, 08:45

Algemeen 455 keer gelezen

NOORDELOOS • Na zeventien jaar draagt Wilco Bikker de leiding van de jaarmarkt in Noordeloos over; Jan Willem van Mourik wordt de nieuwe marktmeester.

Het gesprek met de gaande en de komende marktmeester kent één rode draad: de jaarmarkt was, is en blijft een evenement met alleen maar winnaars.

De duizenden bezoekers uit Noordeloos en omgeving die elke eerste zaterdag van augustus genieten van het slenteren langs de kramen en het bijkletsen met bekenden, de standhouders die hun producten aan de man en vrouw brengen én de inwoners van het dorp die met de opbrengst allerlei activiteiten voorgeschoteld krijgen. Ook nu Wilco Bikker afzwaait en Jan Willem van Mourik zijn taak als marktmeester overneemt, zal dat niet veranderen.

Dramatisch

Die overdracht is trouwens niet al te dramatisch, benadrukt Wilco. “Ik heb het ontzettend graag gedaan en had het in het bestuur nog heel goed naar mijn zin, maar ik denk dat het na zeventien jaar gewoon goed is als iemand anders deze taak overneemt.”

Een ervaren rot in het vak stak zijn hand daarvoor op. Jan Willem maakt al zo’n vijftien jaar deel uit van het bestuur van Ons Noordeloos, de opvolger van de vroegere Verenigingsraad. “Je kunt niet vanaf nul dit gaan doen”, knikt hij. “Ik heb al jaren meegelopen met Wilco. Dan weet je wat de ongeschreven regels, hoe je bijvoorbeeld omgaat met bepaalde standhouders, wat je wel en niet kunt zeggen en doen.”

Voorgangers

Wat beiden zeker zo nadrukkelijk inbrengen: ze bouwen voort op het werk van hun voorgangers. “Dit wordt de 46e jaarmarkt. Er is zo’n goede organisatie opgebouwd. Dat maakt het opzetten van zo’n evenement een stuk makkelijker.”

Desondanks is er altijd ruimte voor verbetering. Wilco zelf merkte bij zijn aantreden dat er wel heel veel op de marktmeester zelf afkwam. “Dat was eigenlijk te gek. Daarom hebben we de taken meer verdeeld over de bestuursleden. Aan de andere kant zijn we teruggegaan van negen naar zeven bestuurders. Dat zorgde ervoor dat we sneller besluiten konden nemen.”

Veiligheid

Tegelijkertijd signaleren ze wel dat de toegenomen regeldruk het er niet eenvoudiger op heeft gemaakt. “De lat is op het gebied van onder meer veiligheid steeds hoger komen te liggen. Ondanks dat de gemeente altijd alle medewerking verleent, wordt er heel veel van een groep vrijwilligers gevraagd. Daar hebben we wel zorgen over.”

Wat ook veranderd is in de afgelopen zeventien jaar: zowel Jan Willem als Wilco signaleert dat het aantal vaste standhouders terugloopt. “De marktkooplui die in de zomer op elke markt stonden, de echte beroepsmensen, dat zie je steeds minder. Het verschuift naar degenen die meer met hobby’s en trends bezig zijn. Zo hebben we de loombandjes gehad en nu krijgen we tientallen aanvragen van mensen die met haken bezig zijn. Ze maken de meest bijzondere dingen en die zul je tijdens de komende jaarmarkt dan ook zeker tegenkomen.”

Veelkleurigheid

Maar niet teveel, want om toch nog maar iets te noemen wat zeker niet verandert: de marktmeester en zijn kompanen zijn zeer alert op het bewaren van de veelkleurigheid van de jaarmarkt. “Dat is dé kracht van de markt. Je wordt als bezoeker elk jaar weer verrast door het aanbod”, knikt Jan Willem.

En Wilco: “Wat trouwens voor nieuwe standhouders vaak een verrassing is: de route is een ronde, doordat we twee tijdelijke bruggen aanleggen. Het gebeurde dat dat ze verontwaardigd naar me toekwamen: ‘Ik sta op het einde van een doodlopend stuk!’. Dan zei ik: ‘Kijk het eerst maar eens aan’. En al snel kwamen ze erachter dat het overal even druk was.”

Welkom

Ze hebben er in ieder geval veel zin in om zaterdag 6 augustus bezoekers welkom te heten in Noordeloos, en met hen zo’n 200 standhouders en marktkooplieden. De verkoop begint om 9.00 uur en sluit om 17.00 uur.