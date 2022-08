Tweede film Fien en Teun in de maak

4 aug, 12:00

Algemeen 41 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Fien en Teun krijgen een tweede bioscoopfilm: ‘Fien & Teun gaan kamperen’. De opnames van de familiefilm vinden momenteel plaats bij Van Hoorne Entertainment in Molenaarsgraaf.

Het is zweten voor de acteurs Stijn Mac Gillavry en Manuela Rutten, die gehuld in warme pakken de rollen van Fien en Teun vertolken. Tijdens het repeteren mogen de koppen even af, maar vlak voor de opnames van elke scène gaan die weer over de hoofden. De muziek gaat aan, gebarend en dansend beweegt het tweetal door het decor. “Je moet een goede conditie hebben om dit te kunnen doen”, zegt communicatiemedewerkster Mariëlle Weijzig.

Voorjaarsvakantie

De opnames duren drie weken, voor een film van 60 minuten. Producent Michael van Hoorne: “Net voor de voorjaarsvakantie van 2023 zullen we de familiefilm uitbrengen. Hij zal te zien zijn bij alle bioscopen van Pathé, Kinepolis en Vue. Ook met Netflix hebben we weer een deal, net als bij de vorige film van Fien en Teun.”

Regisseur

Regisseur Matthias Temmermans schreef het scenario, samen met René Noorderveen. De Vlaming deed ook de regie voor de vorige film (‘Het grote dierenfeest’) en beschikt over bijna dertig jaar ervaring in het regisseren van kinderfilms. Temmermans studeerde communicatiewetenschappen in Antwerpen en was student aan de filmschool Sint-Lucas in Brussel. Hij is medeverantwoordelijk voor onder andere een aantal Plopfilms, de derde K3-film en films en de Ketnet-serie over Mega Mindy.

Lichaamstaal

Tussen de opnames door maakt Temmermans even tijd om de pers te woord te staan. Hij legt uit dat het regisseren van beelden met skinactors (acteurs van wie lijf en hoofden verstopt zijn in een pak) om een speciale aanpak vraagt. “Je moet niet te dichtbij filmen, dan heb je geen emotie. Je hebt altijd de handen nodig, want de emotie zit in de lichaamstaal. Twee acteurs in beeld brengen is nog beter, dan versterken ze elkaar.” Ter illustratie brengt hij een hand naar zijn mond, alsof hij schrikt. “Als de ene acteur dit doet, kan de andere daarop reageren.”

Emoties

Bij het jonge publiek heeft werken met lichaamstaal een groot voordeel. “Hoewel kinderen sommige woorden misschien niet kennen, gaan ze wel mee in de emoties.”

Universeel

De lichaamstaal die Temmermans in zijn familiefilms gebruikt is universeel. “De films worden ook in bijvoorbeeld Azië vertoond.” Maar reacties van kinderen verschillen wel per land. Met een lach: “Vlaamse kinderen zijn stiller. Tijdens een filmpremière in België is het muisstil in de zaal. In Nederland beginnen alle kinderen te praten zodra het licht uitgaat: ‘Kijk, een hondje, kijk, die doet dit en dat’.”

Samenwerking anders

De samenwerking met Nederlandse acteurs en filmcrew vindt Temmermans anders dan met Vlaamse. “Op de set zeggen Nederlanders altijd wat ze gaan doen en hebben ze overal een mening over.” Met een grijns: “Als ik iemand bijvoorbeeld vraag om een decorstuk te verzetten: ‘O, goed plan’. Dat gaat de hele dag zo door. Dan denk ik: dat hoef je niet te zeggen, doe het maar gewoon.”

Gevoel

De samenwerking met alle betrokkenen maakt een film beter dan hij in zijn hoofd had, zegt Temmermans. “In het slechtste geval krijg ik wat ik in gedachten heb. Iedereen levert vanuit zijn vak ideeën. Als iets niet werkt, zeg ik dat. Ik kijk naar het shot en zie of het werkt. Dat is altijd een gevoel. Alles wat niet bijdraagt aan het verhaal is dus storend en moet eruit.”

Het verhaal

‘Fien en Teun gaan kamperen’: Fien en Teun gaan op een groot kampeeravontuur. Bij hun lenteschoonmaak vinden ze een grote tent en fantaseren ze over het avontuur wat ze daarmee zouden kunnen gaan beleven. Waarom fantaseren, als je het ook echt kan beleven? Maar wat neem je eigenlijk mee als je gaat kamperen? En kunnen hun dierenvriendjes wel zo lang zonder Fien en Teun? Teun krijgt er bij voorbaat al een kriebelbuik van.