Brommerrijder en inzittende auto ernstig gewond bij aanrijding Zijdeweg in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Een brommerrijder en een inzittende van een personenauto zijn zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Zijdeweg tussen Bleskensgraaf en Oud-Alblas.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Zijdeweg met de Geerweg. De automobilist sloeg af en zag de brommerrijder op het (brom)fietspad daarbij over het hoofd.

De brommer kwam in botsing met de zijkant van een auto. De brommerrijder kwam een stuk verderop terecht.

Traumahelikopter

Politie, brandweer, ambulancedienst en traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulp.

De gewonde brommerrijder en de inzittende van de auto, een vrouw, zijn met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht.

Bestuurder auto aangehouden

De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ernstig ongeval.

De #N481 in de gemeente #Molenlanden is in beide richtingen dicht tussen de kruising #Heiweg en de kruising #Middenpolderweg i.v.m. een ongeval.