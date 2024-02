Dode man aangetroffen in sloot langs Laakse Weide in Lexmond

vr 23 feb 2024, 21:21

LEXMOND • Een man die kort daarvoor als vermist zou zijn opgegeven, is vrijdagavond rond 19:30 uur dood aangetroffen in een sloot langs de Laakse Weide in Lexmond.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Brandweer, ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen. Ter plaatse werd het slachtoffer, volgens nog onbevestigde berichten onder zijn fiets, aangetroffen.

De politie doet nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Mogelijk is er sprake van een noodlottig ongeval.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden wenste de nabestaanden op social media reeds veel sterkte.

