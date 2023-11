update

Vermiste Sem (14) uit Hardinxveld-Giessendam weer terecht

di 14 nov. 2023, 11:10

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De 14-jarige jongen die sinds maandagavond 13 november werd vermist in Hardinxveld-Giessendam is dinsdag in goede gezondheid aangetroffen.

De politie bedankt alle mensen die hebben gezocht en mee hebben gedacht.