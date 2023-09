Ernstige aanrijding tussen auto en tractor op Veerweg in Streefkerk; Nieuw-Lekkerlander gewond naar ziekenhuis

13 minuten geleden

112 272 keer gelezen

STREEFKERK • Een automobilist uit Nieuw-Lekkerland is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ernstige aanrijding op de Veerweg in Streefkerk.

De man reed in zijn auto over de Veerweg en kwam in botsing met een trekker die vanuit het weiland de weg op reed. De twintiger kwam bekneld te zitten in zijn voertuig.

De politie, brandweer, ambulancedienst en traumahelikopter werden opgeroepen voor hulp. De brandweer heeft het dak van de auto open geknipt, waarna de bestuurder kon worden bevrijd.

Het slachtoffer is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Welk letsel de automobilist heeft opgelopen, is nog niet bekend. De bestuurder van de trekker is ongedeerd gebleven.

De politie heeft een uitgebreid sporenonderzoek gedaan.

(bron: ZHZ Actueel)