Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam zoekt parttime directeur

Nieuws

7 uur geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Kopen Knop in Hardinxeld-Giessendam is op zoek naar een parttime directeur. Wegens pensionering van de huidige directeur is er een vacature voo..