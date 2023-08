Man belandt met scootmobiel in boezem bij Kinderdijk

KINDERDIJK • Een 70-jarige man uit Alblasserdam is donderdagmiddag met zijn scootmobiel te water geraakt in Kinderdijk.

De man reed over de Middelkade in het molengebied, schoot van randje van het asfalt en kiepte met zijn scootmobiel om richting de Nederwaard. Hij kwam deels in de boezem terecht. Omstanders hoorden de man roepen en schoten direct te hulp. Een man en vrouw wisten de zeventiger op te kant te trekken.

Alarmnummer 112 werd gebeld en er werden onder meer een ambulance en een brandweerboot opgeroepen voor hulp en assistentie. Terwijl de brandweer nog aanvarend was, wisten omstanders de scootmobiel van het slachtoffer uit het water te trekken en wat persoonlijke eigendommen zoals een telefoon uit het water te vissen.

De 70-jarige, die onder meer een nat pak opliep, is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Nadat bleek dat zijn scootmobiel het nog deed, kon meneer zijn weg naar huis vervolgen, om daar op te warmen.