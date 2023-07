Ongeval op A15 bij knooppunt Gorinchem; auto raakt onder vrachtwagen

GORINCHEM • Op de A15 vond bij knooppunt Gorinchem dinsdagmiddag een ongeval plaats. Daarbij raakte een auto onder een vrachtwagen.

De traumahelikopter ging ter plaatse. Tussen Leerdam en Gorinchem ontstond een lange file.

Als gevolg van het ongeval werden de verbindingswegen vanuit Nijmegen (A15) richting Utrecht en Breda (A27) enige tijd afgesloten, net als de parallelbaan. Rijkswaterstaat liet bestuurders keren bij de afrit Hardinxveld-Giessendam. Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse.

We zijn voorlopig nog bezig met het incident op de #A15 bij knooppunt Gorinchem. Zo gaan we de weg schoonmaken en voeren we bergingswerkzaamheden uit. We verwachten rond 19:30 uur de rijstroken vrij te geven. Ga je richting Gorinchem? Volg dan deze omleidingsroute. pic.twitter.com/2SW0nO7iXR